Curve – Une seule carte pour embarquer toutes vos cartes bancaires (et c’est gratuit)

Article mis à jour le 26 septembre 2020 / Initialement publié le 23 décembre 2019

Si vous suivez ce blog avec assiduité ou que mes réseaux sociaux n’ont plus de secret pour vous, vous savez sûrement que j’utilise les services de Curve qui propose une carte bancaire permettant de regrouper toutes ses cartes bancaires.

Par exemple moi j’ai une carte pro, une carte pour un compte commun avec ma chérie et ma carte perso. Et bien grâce à Curve, je n’ai besoin d’emmener qu’une seule carte.

Le choix de la carte se fait ensuite avec une application mobile.

Ce que j’aime avec Curve, c’est bien sûr ce côté pratique (multi cartes et sans contact), mais c’est aussi le design de la carte qui est vachement cool, sans oublier la possibilité de déplacer un paiement après l’avoir effectué, vers une autre carte. Par exemple, imaginons que par défaut c’est ma carte personnelle qui est active sur ma carte Curve.

Et là, je fais un achat professionnel avec ma carte Curve sans penser à la switcher sur ma carte pro. C’est donc mon compte personnel qui est débité. Maintenant avec la fonction « Back in Time« , je peux modifier la source du paiement. Ainsi, mon compte perso sera recrédité et c’est mon compte pro qui sera débité. C’est très pratique quand on est un peu tête en l’air ou si vous n’avez pas votre smartphone sur vous au moment du paiement.

Dans un cadre pro, ça peut permettre à des employés d’avoir un accès à la CB de la boite sans devoir payer à nouveau auprès de la banque. Et si vous partez à l’étranger, ça permet aussi de retirer du fric sans payer de frais au niveau de la banque. C’est vraiment cool.

Il y a aussi tout un suivi ce qui vous permet de mieux visualiser vos postes de dépenses et vous pouvez recevoir des alertes ou des emails pour vos achats (ça se configure). Et si vous égarez votre carte, vous pouvez la bloquer directement depuis l’application ou retrouver le code PIN si vous avez une mauvaise mémoire.

Bien sûr quand on ajoute une nouvelle CB sur Curve, ça se fait aussi instantanément et il y a également une carte cashback, qui permet de gagner un peu de fric avec vos achats (environ 1%) chez tout un tas de commerçants comme Apple, ASOS, IKEA, Uber, MacDonalds…etc ce qui n’est pas à négliger non plus.

Le cashback peut être utilisé manuellement ensuite pour vos achats, ou de manière complètement automatique en activant l’option « Curve Cash Auto-Mode« , ce qui permet d’effectuer un paiement d’abord avec l’argent de votre cagnotte puis de votre CB pour compléter.

Attention, Curve n’est pas un compte bancaire. C’est juste une CB qui permet d’embarquer toutes ses CB. Un simple outil donc. Et c’est compatible avec Apple Pay !

La carte couleur bleue est gratuite et la noire vous coutera 10 balles par mois. En fonction de la carte que vous prendrez, il y a bien sûr plus ou moins de services, notamment en matière d’assurance voyage / achat de gadgets électroniques, ou de plafonds de retrait…etc.

Mais si je vous parle de Curve encore aujourd’hui c’est surtout pour vous signaler une nouvelle fonctionnalité qui permet de transférer de l’argent directement depuis l’application à un autre utilisateur de Curve.

Par exemple, si mon pote Julien m’avance du fric et bien je peux le rembourser directement depuis Curve. Un peu comme si je lui faisais une CB, mais sans terminal. Lui recevra l’argent directement sur son compte bancaire et mon compte sera directement débité.

Et ça fonctionne super bien ! Et ça donne une raison à ceux qui n’ont qu’une carte bancaire, d’adopter Curve. Enfin, ça + le cashback.

Une autre fonctionnalité bien sympa dans Curve, c’est la possibilité de scanner et d’ajouter vos cartes de fidélité.

Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c’est celui du business model de ce service. Et bien, ils vivent sur la thune de leurs investisseurs et ils se financent exactement comme Facebook, Google, Amazon, certaines banques, les grandes surfaces, ou le fabricant de vos objets connectés préférés, c’est-à-dire en vendant des données perso sur vos habitudes de consommation. Rien de secret ni de magique.

En savoir plus sur Curve ici.