Comment dessiner un croquis en 3D ?

Voici une application en ligne qui va vous régaler si vous aimez concevoir des choses en 3D. Cela s’appelle Penzil et ça permet de dessiner en 3D avec votre souris ou au doigt si vous êtes sur tablette.

Avec le crayon, vous commencez à dessiner votre idée sur un plan 2D, puis vous le déplacez ou vous le faites pivoter pour compléter votre dessin sur d’autres plans jusqu’à obtenir une esquisse en 3D.

Je ne sais pas si c’est très clair ce que je raconte, mais le mieux c’est que vous regardiez cette vidéo démo.

Penzil utilise principalement Three.js et vous pouvez régler à la fois la couleur et l’épaisseur de votre trait de crayon. En cas d’erreur, il est également possible de gommer vos traits et dès que votre objet 3D est finalisé, vous pouvez l’enregistrer et l’exporter vers Blender (format JSON).

L’usage d’une tablette avec ce genre d’outil est recommandé, car c’est beaucoup plus galère sur un ordinateur avec une souris, mais vous pouvez quand même obtenir des résultats sympas.

En tout cas, le concept d’esquisses 3D est intéressant et l’outil est bien foutu.

À découvrir ici.