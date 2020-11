Réduire la consommation de RAM de Steam

Si vous utilisez Steam pour vos jeux, vous avez peut-être déjà remarqué que celui-ci pompait quand même pas mal de RAM. La faute au client qui utilise un composant web (WebHelper) assez gourmand pour ouvrir les pages web liées au « magasin » Steam.

Toutefois, il est possible de désactiver ce composant et d’utiliser Steam pour lancer uniquement vos jeux grâce au mode mini.

Alors, comment faire ? Et bien, fermez Steam (et tuez les processus qui pourraient rester en arrière-plan avec le gestionnaire de tâches) puis créez un nouveau raccourci sur votre bureau et donnez comme chemin d’accès :

"C:Program Files (x86)Steamsteam.exe" -no-browser +open steam://open/minigameslist

Le paramètre -no-browser permet de désactiver le composant WebHelper de Steam et le paramètre +open steam://open/minigameslist permet de lancer Steam en mode mini.

Lancez ensuite Steam via ce nouveau raccourci, et voici ce que vous verrez :

En observant la consommation de RAM, vous verrez que vous êtes passé de plusieurs centaines de Mo de RAM à quelques dizaines. Cool non ?

Et si vous repassez Steam en version « large » via le menu « Afficher », vous pourrez effectivement constater que le composant web browser n’est pas chargé.

