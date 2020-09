Youtube-dlG – Une interface graphique pour Youtube-dl pour télécharger des vidéos Youtube (and co) facilement

Dans ton chat

<Ar-nono> Hé, frérot, j'pensais te trouver ici...Faut que je te parle d'un truc. <Dexman> Ouais je t'écoute ? <Ar-nono> T'sais, ces temps-ci, avec le vol de ma voiture et mon divorce, j'ai plus beaucoup d'argent, et j'ai pas pu t'acheter de cadeau de Noël...J'voulais juste te prévenir, pas que tu sois trop déçu...Ca ira ? <Dexman> Bah, tu sais, c'est rien, tant que tu es là et qu'on fête ensemble, c'est cool ! :) <Ar-nono> J'savais que tu comprendrais, j'suis content. J'te dis à ce soir alors. Bye. * Ar-nono a quitté le canal. <Dexman> Hum...Les gars, j'ai un cadeau qui s'est libéré. Vous m'achetez combien Bioshock 360 ?

#8740