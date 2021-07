La carte d’Internet full HD pour découvrir de nouveaux cyber continents

Tu aimes mon contenu ? Tu veux de l’exclusivité ? Alors rejoins-moi sur Patreon !

Internet c’est comme une planète avec ses mers, ses continents, ses pays…etc. Et si on se le représente sous la forme d’un carte et bien, on peut mieux se rendre compte de la taille de ces îlots virtuels qu’on fréquente tous chaque jour.

C’est le boulot extraordinaire qu’a réalisé Martin Vargic, artiste et écrivain qui a mis plus d’un an à réaliser une carte d’Internet 2021 graphiquement inspirée des cartes historiques. Cette carte comporte de nombreux détails, et pas uniquement des sites web, mais également des technologies, des sociétés, des concepts numériques…etc.

La taille des territoires est fonction du classement Alexa (popularité), et les couleurs sont en fonction de la charte graphique des sites. C’est hyper riche et on pourrait l’observer pendant des heures tellement y’a de choses dessus.

Les sites web sont rassemblés par thématiques pour former des continents et les technologies ou les créateurs de contenus sont représentés comme des villes sur ces pays virtuels. Ensuite autour de la carte, on retrouve également des tops et des classements par pays ou par nom de domaine plutôt intéressants.

Ce qui intéressant avec cette carte au-delà de son aspect graphique, c’est d’y découvrir tout simplement de sites qu’on ne connait pas encore et qui pourtant sont très gros, car très consultés dans certains pays ou par des communautés qu’on ne fréquente pas forcement. Bref, vous allez apprendre des choses.

La carte est consultable en HD ici et si vous voulez l’acheter en poster XXL pour accrocher chez vous, c’est par ici.

