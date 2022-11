Devenez Grec, Romain, Viking, Punk… et voyagez à travers l’espace et le temps

Vous le savez, j’aime beaucoup les systèmes de génération d’images à base d’IA et aujourd’hui, je vous invite à tester cette page de MyHeritage qui permet à partir d’une poignée de photo, de vous emmener en voyage à travers l’histoire.

En effet, le service est capable de vous transporter à travers différentes époques de l’histoire en générant des photos de vous (ou de n’importe qui d’autre) en tant que grec ancien, homme préhistorique, chevalier des templiers, érudit de la renaissance, cyborg futuriste, roi égyptien, amateur de punk rock et j’en passe.

Je vous mets une petite sélection avec ma personne personnelle… Pas mal non ? Alors oui par contre, cela n’aura pas échappé aux plus fins limiers qui peuplent vos rangs : Il faut uploader vos photos sur le site de MyHeritage. En ce qui me concerne, j’ai pas mis de photos de moi tout nu… nan, uniquement des photos publiques que tout le monde peut trouver sur Google Images.

Du coup, j’ai pu refaire mon habillage Twitter et ça c’est cool :). Les images ne sont pas d’une qualité extrême alors je vous invite à les améliorer avec cet outil ou celui-ci.

Voici une vidéo qui vous expliquera plus en détail comment ça fonctionne.

Si ça vous intéresse, c’est à découvrir ici.