Privatezilla – Vérifiez et nettoyez Windows 10 de ses trackers

2 emplacements pour SSD et disques durs de 2,5 ou 3,5 Pouces, avec Fonction clonage



Compatible avec les SSD et disques durs standards SATA de 2,5 et 3,5 pouces.

Compatible avec les disques durs d’une capacité allant jusqu’à 10TB.

Plug and play, aucun driver requis.

Permet le clonage hors ligne jusqu’à 60Mbps.

Vitesse de transfert jusqu’à 5Gbps (USB 3.0), 480Mbps (USB 2.0), 12Mbps (USB 1.0).