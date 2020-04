WebLiero – Un clone du jeu Linux jouable dans votre navigateur

L’un des nombreux avantages du télétravail, c’est qu’on peut s’accorder de temps en temps un peu de détente devant un jeu vidéo.

Du coup, je vous propose en ce magnifique lundi matin, d’expérimenter WebLiero.

À l’origine Liero est un jeu sorti sous Linux en 1998 dans lequel vous incarnez un petit ver de terre armé d’un gros gun. Vous l’aurez compris, c’était une copie du célèbre jeu Worms adapté à Linux.

Et le but du jeu est simple : survivre et dégommer un maximum de joueur dans une arène 2D. Dans Liero, vous pouvez donc tirer sur les autres, mais aussi vous déplacer à l’aide d’un grappin. Voilà pour le topo.

Avec WebLiero, c’est tout pareil, sauf que c’est jouable en multi joueur directement depuis votre navigateur. Il vous suffit de prendre un pseudo, de rejoindre une room et c’est parti ! L’éclate totale quoi !

Vous pouvez même créer votre propre room protégée par un mot de passe, histoire de vous retrouver entre collègues pendant la pause 🙂

Histoire que vous ne soyez pas trop paumé, voici les touches à utiliser sur votre clavier. Attention, c’est du QWERTY, donc ce sera plutôt QSDC pour vous si votre clavier est en AZERTY.

Amusez-vous bien !