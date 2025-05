Windows 11 sans compte Microsoft - Comment contourner le dernier blocage ?

Franchement, chez Microsoft, ils abusent. Pour une raison pas si mystérieuse que ça (spoiler : ils veulent vos données), ils ont récemment supprimé le script bypassnro.cmd dans la dernière build insider de Windows 11 (26200.5516) publiée le 30 mars 2025.

Ce petit script permettait tout simplement de désactiver l’étape de mise en réseau lors de l’installation, ce qui autorisait la création d’un compte local. Mais non, avoir un compte local, ça leur défrise les moustaches car un utilisateur qui échappe à leur écosystème de surveillance, c’est inacceptable ! Alors ils font tout pour vous forcer la main.

Pourquoi Microsoft s’acharne-t-il à nous imposer un compte ?

Officiellement, Microsoft nous vend ça comme une “amélioration de la sécurité et de l’expérience utilisateur”. Dans leurs notes de version, ils écrivent même que “ce changement garantit que tous les utilisateurs quittent le programme d’installation avec une connectivité Internet et un compte Microsoft”. Comme si c’était un service qu’ils nous rendaient !

La réalité est bien plus terre à terre : Microsoft a changé de modèle économique. Ils sont passés des licences à un modèle basé sur les abonnements et services cloud. Et pour ça, ils ont besoin de vous tracer, de collecter vos données d’utilisation, et de vous maintenir dans leur écosystème.

Un compte local, c’est moins de télémétrie, moins de données collectées, et surtout moins de contrôle pour eux. Autant dire leur cauchemar.

Les solutions qui fonctionnent encore

Heureusement, comme ils font toujours les choses à moitié, d’autres solutions ont vite émergé. Voici donc comment faire pour installer Windows 11 avec un compte local. En tout cas, jusqu’à la prochaine fois…

Méthode 1 : La bonne vieille ligne de commande

Si vous êtes à l’aise avec les commandes, voici la méthode la plus directe :

Lors de l’installation de Windows 11, à l’écran de connexion réseau, appuyez sur Shift+F10 pour ouvrir l’invite de commande Tapez exactement cette commande :

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Votre PC va redémarrer automatiquement À la reprise de l’installation, vous pourrez créer un compte local sans connexion Internet obligatoire

Comment ça marche ?

En fait, Microsoft a supprimé le script, mais pas la fonctionnalité dans le Registre. Cette commande fait exactement ce que faisait bypassnro.cmd, mais manuellement.

Méthode 2 : La commande secrète ms-cxh:localonly

Une alternative encore moins connue :

Toujours à l’écran de connexion réseau, appuyez sur Shift+F10 Tapez simplement :

start ms-cxh:localonly

Une interface style Windows 10 va apparaître, vous permettant de créer directement un compte local

Cette méthode est un peu magique : elle exploite un protocole interne à Windows qui n’était pas destiné à être utilisé directement.

Méthode 3 : MSA Patcher à la rescousse

Trop fort !!

Pour ceux qui préfèrent les solutions clés en main, MSA Patcher est l’outil qu’il vous faut. C’est un petit utilitaire qui restaure la fonctionnalité de bypassnro.cmd, mais en mieux.

Voici comment l’utiliser :

Téléchargez MSA Patcher depuis un dépôt GitHub fiable Deux options s’offrent à vous :

Option A : Copiez MSAPatcher.exe et bypassnro.cmd à la racine de votre clé USB d’installation

Option B : Exécutez MSAPatcher.exe pour patcher automatiquement votre clé USB

Lors de l’installation de Windows 11, toujours à l’écran de bienvenue, avant de vous connecter à Internet :

Appuyez sur Shift+F10

Allez sur votre clé USB (généralement D: ou E:)

Exécutez bypassnro.cmd

Choisissez l’option 1 pour définir la clé de Registre et contourner l’obligation réseau

Redémarrez (appuyez sur Y quand on vous le demande)

Après le redémarrage, vous pourrez cliquer sur “Je n’ai pas Internet” et continuer avec un compte local

MSA Patcher propose même une deuxième méthode : si vous choisissez l’option 2 après avoir exécuté bypassnro.cmd, il déclenchera directement l’écran de création de compte local (fonctionne uniquement sur Windows 11 Home/Pro).

L’avantage de MSA Patcher, c’est qu’il est maintenu à jour par la communauté.

Quand Microsoft bouche un trou, ses développeurs en trouvent un autre.

Pourquoi ce combat est important ?

Ce n’est pas juste une question de préférence. À chaque compte Microsoft créé, c’est un peu plus de votre vie privée qui part en fumée. Par défaut, ces comptes activent des niveaux élevés de télémétrie, collectant des données sur pratiquement tout ce que vous faites sur votre PC.

De plus, c’est une question de principe : qui doit contrôler votre ordinateur ? Vous, ou Microsoft ? Quand on commence à accepter ce genre de restrictions, on se retrouve rapidement sur une pente glissante.

Rappelons qu’il y a quelques années à peine, Windows 10 vous proposait clairement l’option compte local. C’est un exemple parfait de la technique de la grenouille dans l’eau tiède : on augmente progressivement les restrictions jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour réagir.

Et à l’avenir ?

Cette petite guerre entre Microsoft et ses utilisateurs n’est pas prête de s’arrêter. Je parie que dans les prochains mois, Microsoft va encore tenter de bloquer ces méthodes alternatives.

Mon conseil ?

Préparez dès maintenant une clé USB d’installation avec MSA Patcher ou Rufus (autre excellent outil qui permet de contourner les restrictions). Même si vous n’en avez pas besoin immédiatement, elle pourrait s’avérer précieuse pour votre prochaine installation.

Et si cette tendance vous inquiète vraiment, c’est peut-être le moment d’explorer des alternatives comme Linux Mint, que j’aime beaucoup, qui respecte davantage votre liberté de choix.

Merci à Laurent pour l’info.

