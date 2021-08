Comment transférer des fichiers sur un réseau local entre tous vos appareils ?

Si vous cherchez un moyen simple, efficace et rapide pour partager des fichiers entre tous les appareils connectés à votre réseau local, j’ai ce qu’il vous faut.

Cela s’appelle LANDrop et c’est un outil libre et gratuit qui va vous permettre de balancer n’importe quel fichier d’un appareil à un autre, à partir du moment où le client LANDrop est présent et que les appareils sont connectés au même réseau local.

LANDrop fonctionne aussi bien sous macOS que Windows et Linux et il est même disponible sous forme d’applications pour Android et iOS. Ainsi, plus besoin de passer par des serveurs tiers, des services avec inscription ou des machins de cloud.

Avec LANDrop, les échanges sont sécurisés avec du chiffrement et surtout, c’est ultra rapide. Pas de compression de fichier, pas de récupération de données personnelles, pas d’inscription obligatoire…

Je sélectionne un ou plusieurs fichiers sur mon ordinateur…

L’outil détecte les clients présents sur le réseau local (ici mon iPhone)

Puis sur le smartphone, y’a plus qu’à réceptionner…

C’est tout ce que j’aime. À l’ancienne.

Un simple outil de transfert multiplateforme qui viendra largement remplacer Airdrop ou ce genre de truc qui ne fonctionne pas quand on a un parc d’appareil diversifié comme c’est le cas pour moi avec mon Android, mon iPhone, mon Mac, mes PC…etc.

À découvrir de toute urgence ici.