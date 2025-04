Comprendre le fonctionnement des moteurs et les systèmes mécaniques

Avez-vous une voiture ? Un avion ? Un truc avec un moteur thermique genre tondeuse ? Et avez-vous la moindre idée du fonctionnement de son moteur ?

Je parie que non ! Heureusement, grâce au site Animated Engines, vous verrez différents systèmes de propulsion totalement animés : moteur diesel, moteur 4 temps, moteur à vapeur…etc.

Le fonctionnement de chaque moteur est expliqué par étape et si vous vous intéressez aussi à des systèmes mécaniques divers et variés (à base de poulies, d’aengrenages, de pistons…etc.), le site 507 Mechanical Movements vous propose également des explications qui ne sont pas forcément animées, mais ça vous donnera des idées pour bricoler sans forcément avoir fait de grandes études d’ingénieur. Les systèmes dynamiques, d’horlogerie , hydraulique, hydrostatique, les moteurs à vapeur, les moulins et autres engrenages, pneumatique et presses n’auront plus de secrets pour vous.

Bonne découverte à tous !