PDF – 2 boites à outils ultimes

Aujourd’hui, je vais vous présenter 2 sites plutôt qui permettent de manipuler dans tous les sens vos fichiers PDF. Car à quoi ça sert d’acheter Adobe Acrobat, quand on peut avoir tout pareil sans rien installer et gratuitement ?

Bah voui ! Alors avant de vous mettre le feu, je dois quand même vous signaler qu’il s’agit de services en ligne et qu’il est donc possible qu’un jour prochain, les documents que vous avez uploadés sur ces sites se retrouvent entre d’autres mains que les vôtres. Car oui, ne l’oubliez pas, tout ce que vous mettez sur Internet doit être considéré comme une donnée publique. Si vous ne me croyez pas, posez la question à Benjamin Griveaux ;-).

Ces 2 services sont : ILovePDF et AvePDF.

Chacun de ces services fait à peu près la même chose gratuitement en l’occurrence :

Compresser les PDF

Signer un PDF

Convertir un PDF

Fusionner / Combiner des PDF

Diviser des PDF

Réorganiser un PDF

Inverser un PDF

Supprimer des pages d’un PDF

Changer l’orientation des pages d’un PDF

Convertir un PDF en une page unique

Protéger un PDF avec un mot de passe et un peu de chiffrement

Déverouiller un PDF

Biffer (et non pas biffler) un PDF

Convertir des documents d’à peu près tous les formats en PDF

Réparer un PDF endommagé

Éditer le texte d’un PDF

Récupérer le texte d’un PDF totalement en images (OCR)

Remplir les champs d’un formulaire PDF

Aplatir un PDF (sans lui faire mal)

Rogner un PDF

Redimensionner un PDF

Nettoyer le PDF

Scanner en PDF (faudra être sous Windows)

Exporter un PDF dans tout un tas de formats (TIFF, JPG, WORD, EXCEL, POWERPOINT, TEXTE…etc.)

Supprimer le contenu Internet d’un PDF

Annoter un PDF

Optimiser le PDF pour le web

Extraire les pages du PDF

Et invoquer le retour de l’être aimé en PDF 😉

Bref, vous l’aurez compris, y’a de quoi faire !