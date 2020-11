Votre sosie généré en machine learning

— Article sponsorisé par NordVPN —

Vous connaissez déjà tous NordVPN, que ce soit via leur sponsoring sur YouTube ou des sites Tech, dont le mien, puisque je vous ai déjà présenté le service plusieurs fois. Leurs offres sont généralement très intéressantes et c’est encore le cas pour célébrer le Black Friday 2020. Non seulement vous bénéficierez d’une remise de 68% sur l’abonnement 2 ans (plus des 2/3 du prix), mais en plus vous recevrez 3 mois gratuits.

Si vous n’avez pas encore de VPN installé sur votre ordinateur ou votre mobile, c’est peut-être le moment de franchir le pas sans avoir à débourser trop.

Pour ceux qui n’auraient pas lu mes autres articles sur le sujet, sachez que NordVPN est l’une des meilleures solutions du marché actuellement. Disposant d’une très grande rapidité (plus de 5500 serveurs dans le monde), d’une grande flexibilité (dispo sur toutes les plateformes desktop et mobiles en français), d’un tarif abordable et d’une grande facilité d’utilisation il est adapté à n’importe quel type de profil.

Que vous ayez besoin d’un VPN pour sécuriser votre surf, contourner une censure ou tout simplement accéder au catalogue Netflix, Amazon Prime, Disney+ & co … il fera le travail. Et surtout il le fera de manière proactive (en évitant au mieux les bans d’adresses IPs des plateformes de streaming) et sécurisée (chiffrement des données, double IP, serveurs P2P, réseau Onion … trop de choses pour tout citer, mais vous pouvez tout consulter sur leur site).

A noter aussi qu’en ce moment il est possible d’ajouter 2 services supplémentaires à cette offre de base.

Le premier c’est le gestionnaire de mots de passe maison, NordPass, qui vous permet de mémoriser et gérer vos mots de passe de manière sécurisée. Vous économiserez 71% sur le prix habituellement proposé. Le second est un service de cloud sécurisé, NordLocker, et là c’est pas moins de 81% d’économies que vous ferez. Ils font partie du groupe NordSec, une suite sécurité.

Au total pour 3,15 € avec 3 mois gratuits, vous aurez un des meilleurs VPN du marché. C’est l’idéal pour tester NordVPN en conditions réelles et voir s’il vous convient.

Encore merci à NordVPN de supporter korben.info en cette période !