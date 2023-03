TrackerJacker – Pour surveiller et tracer tous les appareils connectés en wifi autour de vous

Vous êtes en ville et autour de vous, ça crépite de réseaux wifi en tous genres ! Et bien bonne nouvelle, vous allez pouvoir analyser et cartographier tout ça comme vous le feriez avec un nmap. Sauf qu’il n’y a pas besoin de se connecter à ces réseaux wifi ni même que ces derniers diffusent un SSID.

L’outil qui permet cet exploit s’appelle TrackerJacker. C’est un outil en ligne de commande qui permet tout simplement de faire du monitoring 802.11 sous Linux (Raspberry Pi aussi) et macOS.

Ça permet comme ça d’avoir non seulement une liste des réseaux wifi, mais également de tous les appareils qui y sont connectés. Sur votre propre réseau wifi, ça peut vous permettre également de trouver l’appareil qui pompe toute la bande passante.

Pour l’installer :

pip3 install trackerjacker

Vous pouvez également traquer certaines adresses MAC si besoin et ensuite déclencher des alertes ou toute sorte de scripts. Imaginez, vous avez l’adresse MAC de quelqu’un qui doit rester loin de vous… Et bien vous pouvez instantanément savoir s’il est dans le coin dès qu’il se connecte à un réseau wifi autour de vous :-).

Pour cartographier tout ce qui est autour de vous, vous pouvez également utiliser la commande suivante en spécifiant l’interface réseau à utiliser (ici eth0) :

trackerjacker -i eth0 --map

Vous récupérerez alors un fichier YAML nommé wifi_map.yaml.

Bref, un bon petit outil développé en Python à tester. Toute la doc est dispo sur Github.