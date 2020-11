Le magazine Virus Informatique n°44 en téléchargement gratuit 😗

Jusqu’à 20% remboursés avec la « Samsung Blue Week » jusqu’au 15/11/2020



Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Avec le Galaxy Note 20 Ultra 5G, vous entrez dans le monde du haut de gamme par Samsung pour tous vos besoins. Il offre un écran géant avec design moderne et avant-gardiste tout en finesse et des performances inouïes. Compatible avec la dernière norme de téléphonie mobile 5G, il vous assure des débits incroyablement rapides depuis le réseau mobile 5G. Il est équipé d’un écran Infinity Amoled de 6,9 pouces et d’une grande capacité de stockage avec ses 256 Go extensible. Libérez votre créativité avec le Stylo S PEN livré, prise de note, retouche photos et vidéos tout est possible !