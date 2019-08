Cloaker – Un outil pour chiffrer et déchiffrer vos documents sous Windows, Linux et Mac

Le chiffrement c’est marrant et avec la multitude des outils disponibles aujourd’hui c’est même devenu un jeu d’enfant.

En voici un nouveau baptisé Cloaker qui se trouve être distribuée sous licence libre et qui permet au travers de son interface de chiffrer ou déchiffrer n’importe quel fichier en le glissant-déposant sur l’application.

Cet outil portable utilise l’algo XChaCha20Poly1305 inclus dans la bibliothèque libsodium et se base sur un mot de passe de votre choix avec une longueur de minimum 10 caractères.

Cloaker a cependant quelques limites comme être monofichier. C’est-à-dire que vous ne pourrez chiffrer qu’un fichier à la fois. Si vous en avez beaucoup, il faudra les zipper ou faire une archive pour balancer celle-ci d’un seul coup dans Cloaker. Par contre, bonne nouvelle, Cloaker fonctionne aussi en ligne de commande donc vous pourrez parfaitement l’intégrer dans vos scripts.

Cloaker a été conçu pour être le plus simple possible pour le commun des mortels et est dispo sous Linux, Mac et Windows en mode portable.

Vous pouvez télécharger Cloaker ici ou voir les sources ici.