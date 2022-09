Coco Material – Des illustrations libres de droits

Quand on écrit, on a parfois besoin d’illustrer un minimum son texte. Il existe de nombreux sites web qui proposent des images libres de droits comme j’en ai déjà parlé à maintes reprises.

Le site Coco Material met à disposition plus de 2000 illustrations sous licence CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) pour le domaine public, ce qui vous permet de les utiliser comme bon vous semble y compris commercialement.

L’intérêt de ce site, c’est qu’il propose un moteur de recherche assez pratique et une grande variété de dessins qui sont un peu tous dans le même style, ce qui permet de conserver une cohérence dans vos documents ou sites web.

Chaque picto peut-être téléchargé en PNG ou en format SVG. Il est également possible de les passer en noir et blanc, et de choisir leur taille.

J’ai trouvé ça super pratique ! Du coup, hop ! Bookmarks !