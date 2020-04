Comment créer un avatar type cartoon gratuitement ?

Vous devez prendre conscience d’une chose importante dans votre vie : tout le monde n’a pas des compétences extraordinaires en design comme moi, pour se créer un super joli avatar cartoon qui roxxe des poneys. Je suis d’ailleurs tellement bon que si vous regardez mon profil Twitter on dirait quasi une vraie photo (note pour la team 1e degré : c’est bien une photo et elle n’a rien de cartoon).

Enfin bref, tout le monde ne maitrise pas Gimp, Illustrator ou Photoshop pour pouvoir se fabriquer son propre avatar from scratch. D’ailleurs, récemment, j’ai publié des articles à ce sujet qui vous ont pas mal intéressés (ceux sur les avatars Funko Pop et Avataaars pour être plus précis).

Mais 2 options ça fait un peu léger. Voici donc une liste d’autres outils qui vont vous permettre de créer en quelques clics vos avatars et cela pour pas un rond.

Ce site vous permet de concevoir des avatars type manga et proposé également une série de sites satellites centrés sur des univers différents. Des avatars Zombie, Star Treck, Cthulhu, Vampire, Super Héros, Avatar et bien d’autres sont accessibles depuis le menu « Plus d’avatars ». Rien que celui-là devrait plaire à pas mal de monde ! Le site existe depuis 2009 et ne se démode pas trop.

Il vous permet de jouer sur plus de 300 critères différents. Cela va de la coupe de cheveux en passant par la forme du visage, la couleur des vêtements, des yeux, l’arrière plan … Parmi les possibilités que l’on ne retrouve pas souvent, il y a par exemple le fait de pouvoir déplacer chaque élément à la position voulue, incliner la tête, etc.

Pas d’idée ? Un clic sur la génération aléatoire d’avatar et hop le tour est joué. Vous pouvez récupérer votre image en 3 formats différents : 2 PNG (200×200 et 600×600) et le dernier en SVG. Ou partager directement votre création sur Twitter et Pinterest.

Le site est japonais donc je vous ai mis le lien direct vers la version en français approximatif. Ce qui sera suffisant. Il suffit alors de choisir les options dans les blocs images en haut de page et modifier selon vos envies. La roue des paramètres permet d’ajouter un texte, de repositionner certains éléments et de choisir son format de sortie (PNG, GIF ou JPG). Gros défaut l’image finale est vraiment petite (96 pixels de côté). Et puis c’est pas très beau.

Celui-là aussi est très connu, il existe depuis quasiment 10 ans, je crois, mais est toujours aussi efficace. Petit souci par contre il utilise Adobe Flash pour fonctionner, qui devra donc être activé dans votre navigateur.

Le fonctionnement est similaire aux précédents, vous disposez de plusieurs dizaines/centaines de choix pour créer votre avatar cartoon ou vous utilisez le bouton « random » pour y aller au pif.

Un des points forts du site est le niveau de détails. Vous pourrez ajouter des cicatrices, des marques sur le visage, des tatouages, des accessoires ou encore des vêtements assez variés. Pour récupérer votre Mangatar il faudra tout de même laisser une adresse mail.

Ici le principe est un peu différent, vous allez partir d’une photo « réaliste » pour la transformer. Ce n’est donc pas réservé qu’aux avatars, mais en partant d’une image de votre visage vous allez pouvoir lui donner un côté mi-réaliste, mi-caricature ou effectuer du morphing animé (ou pas). Il y a même la possibilité de créer des visages assez flippants. Bon le résultat n’est pas toujours top, mais ça reste marrant.

Tout est dans le nom. Ici c’est un avatar à la sauce South Park qui vous attend ! Si vous sélectionnez une illustration en arrière plan, l’ajout de même & co vous pouvez aller plus loin que le simple avatar et créer une image complète. Pas de tonnes d’options, mais les choix pour chacune sont assez différents les uns des autres que pour obtenir des avatars très variés.

Un autre site pour des avatars de type manga. Fille ou garçon vous allez pouvoir vous amuser à modifier le visage, la bouche, les accessoires, les vêtements et un tas d’autres options. Plutôt rapide, sans fioritures et plutôt diversifié donc il devrait convenir à beaucoup d’entre vous. Pour récupérer votre création il faut cliquer sur le bouton appareil photo sous l’image. 2 formats sont proposés : 200px par 400 et 480 par 480.

Si vous êtes dans le trip culture pop japonaise, vous pourrez créer votre apparence personnalisée avec ce générateur. Il vous faudra tâtonner un peu pour visualiser chaque option, car elles ne sont pas affichées par défaut, il faut cliquer sur les numéros. Peu de choix au final, mais des visages qui sont vraiment dans l’esprit Pokémon et ce genre de choses.

Vous avez déjà compris la particularité de celui-ci ? Et bien oui c’est de pouvoir créer des avatars hexagonaux (enfin plus ou moins quoi). Niveau options on est dans la moyenne, par contre les résultats finaux peuvent être très différents les uns des autres comme vous pouvez le voir sur cette page, n’hésitez pas à vous en inspirer ! Autre petite chose sympa l’image récupérée sera assez grande (512 pixels de côté).

Ici ce qui frappe d’emblée c’est la variété des choix. Que ce soit un avatar au style Lego, Angry Birds, manga, super héros, de type logo, créatures ou encore dessin animé, tout est possible. Une cinquantaine d’avatars tous d’univers différents. Il n’y a pas forcément des dizaines d’options à modifier pour chaque style cela dit. Pour certains ça se limitera au genre féminin/masculin et à 1 ou 2 options.

Ce générateur est basé sur une idée similaire à celui sur le dessin animé South Park plus haut, mais cette fois dédié à Family Guy (ou Les Griffin en français).

Vous connaissez déjà sans doute le blog de Boulet, le dessinateur qui tient le site bouletcorp. Et bien, sachez qu’il propose également un générateur d’avatar de qualité supérieure. Oui ma bonne dame : supérieure. Le dessin est reconnaissable entre 1000 et vous pourrez obtenir un avatar qui ressemble à votre tête si elle avait été dessinée par Boulet lui-même.

Toute ressemblance avec un confiné de votre connaissance serait fortuite. Merci Vincent pour le rappel 😉

Second générateur mentionné par la communauté : Picrew (merci Renan !). Si vous parlez japonais, ça va aider, mais même si ce n’est pas le cas vous devriez vous en sortir. Le site est plutôt une compilation de différents générateurs, plus de 5000 au total. Il y a du choix dans le style d’avatar à créer (humains, animaux, objets, calligraphie, pixel …), moins dans le nombre d’options pour chaque personnage. C’est très orienté manga, cartoon, kawaii & co.

Voilà ça en fera déjà quelques-uns en plus. Je ne vais pas chaque fois répéter ce que vous pouvez modifier ni comment ça fonctionne, tous sont plus ou moins basés sur le même principe. Mais si ceux dont je viens de vous parler ne suffisent pas, en voici encore quelques autres. Je vous laisse jouer avec. Sachez que pour certains d’entre eux il faudra Adobe Flash.

Note : Je n’ai pas parlé des applis sur téléphones parce que sinon j’en avais jusque fin de l’année 😉