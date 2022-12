Comment copier du texte à partir de vidéos Youtube ?

Vous êtes en train de suivre un tuto sur Youtube et vous vous dites que ce serait cool de pouvoir copier-coller directement le bout de code présenté par le youtubeur pour le claquer dans votre Visual Studio Code ou votre terminal.

Jusqu’à présent, quand je devais faire ça, je prenais une capture écran et j’activais une fonction d’OCR (reconnaissance de caractères) sur l’image en question. Mais ça prenait un peu de temps.

Heureusement avec l’extension Chrome et Firefox baptisée Selectext, vous allez pouvoir copier n’importe quel texte présent sur une vidéo YouTube, mais également Udemy, Coursera, Skillshare et j’en passe.

Une fois l’extension installée sur votre navigateur, vous lancez une vidéo, puis au moment de votre choix, vous la mettez en pause, et un bouton switch va apparaitre en haut à gauche de la vidéo. Vous l’activez, vous vous connectez à Selectext avec votre compte Google, puis l’extension détectera le texte à l’endroit voulu et vous n’aurez plus qu’à le sélectionner pour qu’il soit automatiquement placé dans votre presse papier.

Ensuite y’a plus qu’à coller ! Magique !

Voici ce que ça donne en vidéo :

Vous pouvez télécharger Selectext pour Chrome ici et pour Firefox ici.