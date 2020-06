Eternal : archiver texte, tweet et site web de manière immuable sur plusieurs blockchains

Eternal est un projet de la société Dragonchain (DRGN) qui vise à graver dans le marbre virtuel tout tweet, texte ou site web qui lui est proposé. Une manière efficace de conserver une trace de ces différentes oeuvres pour l’éternité.

Nous connaissons tous un des principes fondateurs de la blockchain qui est de pouvoir stocker et transmettre de manière décentralisée des informations sans possibilité de « retravailler » ce qui y a été écrit. Le service Eternal va dans ce sens et permet à chacun d’entre nous de rendre immuable un tweet, un bout de texte ou l’adresse d’un site Internet. Pour que les générations futures en garde une trace ad vitam. Ou pour la culture générale des extra-terrestres qui envahiront la Terre dans quelques années.

Comment utiliser Eternal ?

Concrètement vous allez vous rendre sur le site, sélectionner le type de contenu à ajouter et le poster. À chaque nouvel ajout, une transaction est créée sur Dragonchain. Transaction qui interagit et est stockée de manière aléatoire sur d’autres blockchains (Ethereum, Bitcoin, Binance …). Au fil des minutes, des heures et des jours votre transaction sera vérifiée et validée au travers des 5 niveaux du réseau (L1 à L5).

Je vous montre un exemple avec un tweet du patron de Binance. Ce tweet a été supprimé par son auteur, mais avait été ajouté sur Eternal avant ça. Du coup il sera visible à tout jamais.

Sur chaque page vous disposez de nombreuses informations comme l’ID de la transaction, la date, la personne qui a effectué l’opération, le niveau de vérification, les blockchains sur lesquelles la transaction a été sécurisée, le hash, les données brutes … Pensez bien à conserver l’identifiant de la transaction par contre, vous pourrez la retrouver plus tard via le moteur de recherche, mais si vous le perdez ça risque d’être galère à retrouver 😉

Quelques infos sur Dragonchain

Dragonchain est un projet qui a fait pas mal parler de lui il y a 2-3 ans, car il était développé par la société Walt Disney en interne (projet externalisé depuis). Le projet vise à proposer des blockchains hybrides, privées, mais interopérables avec d’autres chaines publiques. Le tout « clé en main » pour les devs, en juste quelques clics.

Avant d’ajouter quoi que ce soit, pensez bien à faire tourner 7 fois vos neurones dans votre tête. Parce qu’il n’y a pas de retour en arrière possible et personne d’autre que vous ne pourra être tenu pour responsable. Personne n’aura les moyens de retirer votre ajout s’il s’agit d’une attaque personnelle, d’une diffamation ou d’une moquerie. Par contre un article pourra être sauvegardé même si la censure le frappe sur son support d’origine.

Et puis pensez aux futurs petits hommes verts, ne les noyez pas dans un océan d’informations inutiles, faites qu’Eternal soit représentatif du génie humain. Partagez-y vos photos de chats et vos recettes de tartiflette en priorités. L’Histoire vous remercie par avance.