Un lib Python pour exploiter Google News

On connaît tous Google News qui agrège (pompe) les actus des médias de ce monde entier. Et c’est merveilleux, à tel point que certains médias ont réclamé de l’argent à Google pour diffuser leurs actus.

Mais la symbiose est inégale, puisque sans visibilité sur Google, un média peut vite se retrouver avec une audience faible et donc des revenus faibles. Et en général la réponse de Google est : « Si t’es pas content, bah je te retire de mon site, et tu pourras crever en silence« .

Autant dire que la question elle est vite répondue. 😉

Bref, tout ça pour dire qu’il existe une lib en Python nommée PyGoogleNews qui permet de pomper le pompeur en scrappant Google News afin d’effectuer des recherches, du filtrage ou de générer de nouveaux flux en fonction de mots clés, sujets, géolocalisation ou dernières actus chaudes.

Une bibliothèque que vous pourrez utiliser pour intégrer des actus dans votre application / site, faire de la veille automatisée sur des sujets, entrainer votre algo de Machine Learning…etc..etc.

À découvrir ici.