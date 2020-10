MusicBrainz – Pour identifier et classer votre musique

Je connais MusicBrainz depuis trèèèès longtemps quand ce n’était qu’un service en ligne permettant de récupérer les méta données associées à un morceau de musique. Mais depuis il y a eu pas mal de changements, avec notamment l’arrivée d’un client logiciel écrit en Python baptisé MusicBrainz Picard.

Alors pourquoi Picard ? Un rapport avec les surgelés ? Avec le capitaine de l’Enterprise ? Ou avec Kamini et sa célèbre chanson Marly-Gomont ?

Mystère ! Mais on s’en fout parce que MusicBrainz Picard va vous permettre de taguer rapidement et sans prise de tête l’ensemble de votre bibliothèque MP3, FLAC, OGG, M4A, WMA, WAV…etc. Attention, il ne s’agit pas d’un player mais vraiment d’un outil pour classer, et organiser vos morceaux.

Pour cela, MusicBrainz Picard se repose sur sa gigantesque base de données d’empreintes acoustiques et est ainsi capable de renommer automatiquement vos MP3 mais également de leur donner le bon nom d’artiste, le bon album ou compil…etc., etc. sans oublier la possibilité d’indexer également vos CDs pour ceux qui en ont encore. Bon, moi de mon côté, je suis passé full Spotify mais si vous avez encore une CD-thèque, c’est pratique !

L’application est également capable de regrouper vos morceaux dans des grappes, c’est-à-dire des espèces d’albums virtuels que vous pouvez ensuite glisser-déposer ailleurs pour regrouper les titres physiquement dans des répertoires (attention, ça déplace les morceaux).

MusicBrainz Picard supporte aussi des tas de plug-ins grâce à son API. Ainsi vous pourrez ajouter par exemple les pochettes d’albums, les sites web des artistes, le BPM du morceau, les paroles de Musixmatch et j’en passe.

Et en plus c’est open source !

Vous pouvez télécharger MusicBrainz Picard ici !