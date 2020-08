OpenMPTCProuter – Agrégez vos connexions Internet pour un débit maximum

Connaissez-vous le protocole MPTCP ? Il s’agit du MultiPath TCP qui permet d’utiliser de manière simultanée plusieurs interfaces réseaux et donc plusieurs IP grâce à TCP afin de maximiser les ressources réseaux ou de mettre en place de la redondance.

Imaginez que vous ayez 2 connexions ADSL. Ou une connexion ADSL et une connexion 4G. Et bien grâce à ce protocole, vous allez agréger les 2 connexions pour n’en avoir plus qu’une seule (virtuelle) et surfer 2 fois plus ou de manière résiliente si l’une des 2 tombe en panne. Je dis 2 connexions, mais vous pouvez en agréger 250 si vous en avez les moyens.

Actuellement, MultiPath TCP est implémenté dans certains noyaux Linux, dans iOS, dans Mac OSX, dans FreeBSD, mais également dans certaines boites comme la fameuse OverTheBox d’OVH que vous connaissez, mais également la Freebox Delta de Free.

Bon, bref.

Si je vous parle de ça, c’est pour vous présenter OpenMPTCProuter qui est un logiciel s’installant sur n’importe quel PC, ou en machine virtuelle ou directement sur un Raspberry Pi ou un routeur Linksys et qui permet de multiplexer (agréger) vos connexions Internet comme ceci :

Fibre, VDSL, SHDSL, ADSL, 4G…etc. tout y passe ! Il vous faudra quand même un VPS (un serveur quoi) sur lequel déployer le script OpenMPTCProuter, quelque part sur le Net pour pouvoir faire ressortir tout ça à partir d’une IP unique.

L’outil est encore un peu expérimental, mais offre de la redondance, un débit imbattable (imaginez 2 fibres agrégées ^^) sans parler du chiffrement de bout en bout entre chez vous et votre VPS un peu à la manière d’un VPN traditionnel.

Si ça vous intéresse, le site officiel d’OpenMPTCProuter se trouve ici et le code sur Github c’est par là.

Et dans le même genre vous avez Speedify qui est un service commercial et Dispatch un proxy qui permettent de grouper plusieurs connexions ensemble.

Merci à MySelf pour l’info.