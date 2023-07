Comment je peux vous retrouver à partir d’une simple photo ?

L’outil est flippant, mais il est nécessaire de le connaitre si vous vous intéressez un peu à votre vie privée en ligne ou si vous aimez mener votre petite enquête de fouifouine sur les gens que vous croisez. Cela s’appelle FaceCheck et c’est vraiment super cool si vous aimez pratiquer l’OSINT.

Pour vous donner une idée, imaginez cyber-Sherlock Holmes qui avec sa loupe pas approuvée RGPD est capable de retrouver n’importe qui sur Internet à partir d’une simple photo de son visage.

Ainsi, FaceCheck vous permet d’enquêter sur une personne simplement en téléchargeant sa tronche. Ensuite, le système cherchera des informations sur cette personne. Profils sur les réseaux sociaux, photos sur des blogs, vidéos, sites d’actualité…etc. Tout y passe !

Il compare également l’image avec des millions de visages provenant de sites Web liés aux délinquants sexuels, aux criminels dangereux et aux suspects, surtout américains (!!). Le site se présente donc comme un bon moyen également d’esquiver les pédophiles ou les tueurs de votre coin.

Vous pouvez également l’utiliser pour vérifier que les personnes que vous rencontrez en ligne ne sont pas des fakes qui essayent de vous escroquer.

Il vous suffit donc d’uploader une photo de la personne qui vous intéresse – il accepte les formats .jpg, .png .webp et .bmp – et de laisser l’intelligence artificielle faire le travail. L’outil analyse la photo et identifie le visage de la personne avec un score de qualité de correspondance, qui varie de 50 à 100. Plus le score est élevé, plus la correspondance est fiable.

Je vous conseille d’utiliser des photos de bonne qualité pour obtenir des résultats plus fiables. Et n’oubliez pas que même si FaceCheck est incroyablement précis, il n’est pas infaillible, et vous devriez toujours vérifier les résultats avec d’autres informations avant de prendre une décision. De plus, ça ne fonctionne à tous les coups… Il faut vraiment que la personne que vous voulez retrouver ait une bonne présence sur Internet et pas de clones 🙂

Comme le précise FaceCheck sur son site, trouver et vérifier les informations en ligne sur une personne que vous rencontrez pour la première fois peut être une tâche délicate. Il est important de ne pas sauter aux conclusions hâtives et de toujours chercher d’autres indices, tels que des tatouages correspondants, des marques de naissance, des cicatrices, des bijoux uniques ou une coque de téléphone unique. L’historique de localisation d’une personne est également un excellent indice secondaire. C’est un peu comme résoudre un puzzle pour vous assurer que vous ne vous faites pas avoir en ligne.

Si vous souhaitez autoriser vos utilisateurs à rechercher des informations sur quelqu’un en utilisant FaceCheck, sachez qu’il existe également une API pour intégrer cette fonctionnalité directement à votre site Web ou à votre application. L’API REST de FaceCheck est facile à utiliser et vous permet de rechercher des visages sur Internet de manière programmatique.

Bien sûr, il est important d’utiliser FaceCheck de manière responsable. La vie privée est une question délicate, et il est essentiel de respecter les droits de chacun. Je vous recommande de toujours manipuler les informations avec prudence et de vérifier les sources avant de prendre une décision importante.

