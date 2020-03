L’outil de la Fondation Raspberry Pi pour déployer vos distrib Linux sur carte SD

Ceux qui débutent le savent bien, il n’est pas forcement très simple de déployer l’OS (Linux le plus souvent) de votre choix sur une carte SD pour ensuite l’utiliser avec un Raspberry Pi.

Pour ma part, j’utilise depuis des années Etcher devenu BalenaEtcher qui fonctionne toujours très bien. Toutefois, la fondation Raspberry Pi a sorti un nouvel utilitaire baptisé « Raspberry Pi Imager » qui tourne sous macOS, Linux et Windows et qui permet de déployer des images « officielles » type Raspbian ou LibreElec (avec Kodi pour votre media center) et bien sûr n’importe quelle image de n’importe quelle distrib.

Le fonctionnement est similaire aux autres outils de ce genre. Vous choisissez un .img comme source, une carte SD comme destination et vous cliquez sur le bouton WRITE pour envoyer la sauce !

Et voilà ! Et si vous voulez augmenter la durée de vie de vos cartes SD sur Raspberry Pi, je vous renvoie à cet article.