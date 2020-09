Comment créer son jeu vidéo ?

— Article en partenariat avec NordVPN —

Sur mon site je vous ai déjà expliqué tout le bien que je pense des solutions VPN, je vous ai même fait des tutos pour installer vous-mêmes votre solution perso. Sauf que ce n’est pas forcément pour tout le monde puisqu’il faut savoir gérer un minimum niveau serveur, Linux … Et c’est là qu’interviennent des solutions « clé en main » comme celle du fournisseur NordVPN.

Multi OS (desktop, mobile ou encore Smart TV), multicomptes (6 max), bande passante illimitée, interface et installation simple … tout est fait pour vous simplifier les choses.

NordVPN ça vous dit forcément quelque chose puisque tout le monde en a déjà parlé avant moi, ne serait-ce que sur YouTube ou au travers de publicités à la télévision (pas précurseur sur le coup tonton Korben ^^).

Un VPN souvent plébiscité

C’est l’un des poids lourds du marché, avec plus de 12 millions d’utilisateurs, et il dispose d’une infrastructure assez imposante capable de gérer cette masse de clients : plus de 5100 serveurs répartis dans 59 pays (toutes les localisations ici).

Lorsque les sites parlent de VPN, ils vont souvent vous présenter les avantages « classiques » : visionner un site non accessible depuis votre pays d’origine, partir en voyage et éviter la censure du pays visité, protéger votre vie privée lorsque vous vous connectez à du wifi public, mater les exclus US/Asiatique du catalogue Netflix … ou acheter des billets d’avion depuis un pays qui les propose à un meilleur tarif (marche aussi avec les hôtels).

Que des choses importantes bien sûr, mais souvent énoncées comme si cela ne concernait que certaines situations précises (en déplacement, pour sécuriser des transferts de données, en entreprise …). Or tout le monde devrait utiliser ce type de solution, qu’importe « l’intérêt » de votre surf quotidien. Pas besoin d’avoir à manipuler des données confidentielles pour vous protéger, vu tout ce qui est récolté au quotidien par la plupart des sites et réseaux sociaux, autant être « caché » en continu. Grâce à l’option « Kill Switch » vous pouvez décider par vous-même quand vous voulez être discret ou pas.

Niveau sécurité vous disposez d’IP dédiés disponibles sur demande, d’une fonction de double chiffrement de vos données, du protocole de sécurité IKEv2/IPsec inviolable, de serveurs dédiés aux partages peer to peer (IP masquée) ou encore d’une protection contre les malwares. Et surtout aucun registre de vos activités n’est conservé !

Vous avez déjà essayé un VPN gratuit sur le web, ne serait-ce que par curiosité ? Si oui vous avez dû vous rendre compte directement d’un gros point noir : ça rame très trèèèèèèèèèès souvent. Bon d’accord je sais, ils sont gratuits, mais c’est tout de même pénible d’attendre 30 secs pour afficher une simple page web. Et pour du streaming ? Bonne chance. Le service NordVPN est aux antipodes de ça, au point que de nombreux gros joueurs l’utilisent sans soucis. Niveau rapidité c’est au taquet la plupart du temps.

Offre temporaire NordVPN

L’ensemble de l’offre est vraiment complète, ce qui explique peut-être qu’il soit souvent considéré comme un peu plus cher que d’autres (prix de base environs 10-11€/mois). Mais NordVPN propose très souvent des offres permettant d’avoir accès à toute cette infrastructure et cette couche de sécurité complémentaire pour un tarif vraiment cool. C’est le cas pour les prochaines semaines durant lesquelles NordVPN vous offre 70% de réduction sur un abonnement de 2 ans avec, en plus, le premier mois offert. Vous ne payerez donc que 3.11€/mois durant 2 ans. Même que vous pouvez payer en crypto (BTC, ETH ou Ripple) si vous ne voulez vraiment rien lâcher comme infos. Si vous voulez en apprendre plus sur le service, ou visionner quelques tutos, n’hésitez pas à aller jeter un oeil sur leur chaine YouTube.