Dashlane – Le gestionnaire de mots de passe simple, transparent et super pratique

Dashlane fait partie de ces gestionnaires de mots de passe qui ont le vent en poupe. Tout le monde m’en parle, et je l’avais testé il y a longtemps, mais depuis ça a bien évolué, donc c’est l’occasion de vous faire un petit retour sur cet outil.

Dashlane est un service en ligne, c’est-à-dire que votre coffre-fort de mots de passe n’est pas hébergé chez vous, mais stocké chez eux. Dashlane nécessite quand même l’installation à minima d’une extension pour votre navigateur ou d’un client lourd (Windows, macOS, Android, iOS) si vous souhaitez que celui-ci remplisse automatiquement les champs des sites Internet.

Sinon, via la webapp, on peut également accéder à son coffre-fort.

Les fonctionnalités

Une fois votre compte créé, Dashlane propose en termes de fonctionnalités plus ou moins la même chose que son concurrent LastPass. C’est à dire le stockage des mots de passe, mais également des notes, sans oublier tout ce qui est informations personnelles comme votre adresse, votre numéro de téléphone, vos pièces d’identité (pratique si vous avez plusieurs passeports comme Carlos), cartes de paiement, ou encore vos reçus et autres factures.

Les extensions

Bien qu’on puisse utiliser Dashlane en version web, ce dernier incite quand même fortement à l’installation d’une extension pour le navigateur. J’ai donc entrepris mon test par ce côté de Dashlane et j’ai installé l’extension sur mon Firefox.

Et j’ai trouvé ça très basique. L’extension est très minimaliste et n’intègre pas toutes les fonctionnalités de Dashlane qu’on peut retrouver dans le client lourd. Il faut l’extension pour navigateur comme un équivalent de la version web, alors que le client embarque beaucoup plus de fonctionnalités dont je vais vous parler ensuite.

L’extension est disponible pour Firefox, Chrome, Edge, Safari, Brave avec un peu de bidouille, Internet Explorer 8, 9, 10 et 11 si vous aimez vous violenter et Opera, non, allez vous gratter.

La sécurité

Niveau sécurité, Dashlane se présente comme, je cite « leader du secteur en matière de sécurité grâce à l’utilisation de la technologie de chiffrement la plus évoluée« . J’ai levé un sourcil au début puis j’ai regardé leur livre blanc sur la sécurité que vous pouvez trouver ici et même si je suis incapable de vous dire s’ils sont leaders ou pas en matière de sécurisation des coffres-forts de leurs clients, ce qu’ils ont mis en place m’a l’air costaud.

Tout d’abord, l’ensemble des connexions, que ce soit entre votre navigateur et l’application en ligne de Dashlane (web ou app) ou en interne entre leur application web et leurs web services, sont chiffrés.

Non seulement il y a le mot de passe maître que vous définissez, mais Dashlane valide aussi l’appareil ou le navigateur que vous utilisez à l’aide d’un code 2FA qui vous est envoyé par email.

Même chose au niveau du partage des mots de passe avec d’autres utilisateurs, tout est chiffré à l’aide de RSA sur un principe de clé privée / clé publique. Coucou Alice, coucou Bob !

Dashlane propose également une solution assez inédite dans le monde des gestionnaires de mots de passe, qui permet de changer rapidement et 1 clic des mots de passe sur une sélection de sites web. Ainsi, plus besoin d’y penser, votre mot de passe Twitter et Facebook sera changé régulièrement et automatiquement. Voici la liste des sites compatibles avec cette fonctionnalité.

Les clés de chiffrement ne sont stockées nulle part chez Dashlane. Aucun de leurs employés n’a accès aux données des clients, et même si Dashlane se faisait mettre en slip par un super Hacker de la Mort, comme les coffres-forts sont chiffrés en mode Zero Knowledge à l’aide du Master Password, il faudrait des centaines d’années avec un logiciel de bruteforce pour péter un seul coffre-fort.

Bref, accrochez-vous.

Le générateur de mots de passe

Dashlane intègre évidemment un générateur de mot de passe et celui-ci est accessible librement à tous, comme ce que fait LastPass, donc si vous avez besoin de générer un petit mot de passe rapidement, c’est par ici qu’il faut aller.

Les alertes de sécurité

Dashlane propose également une analyse de la qualité de vos mots de passe, et vous incitera fortement à changer les plus faibles. De plus, ils scrutent aussi les fuites de données liées à vos adresses email, et vous avertiront si les identifiants de l’un de vos comptes se baladent la nature.

La synchronisation

Dashlane se synchronise avec tous vos appareils si vous prenez l’option premium.

Et en cas d’urgence ?

En cas d’urgence, Dashlane permet de mettre un contact « backup » qui permet de filer l’accès à votre coffre-fort de mots de passe en cas de décès ou d’hospitalisation, ce qui est quand même pratique pour tout ce qui est « héritage numérique ».

Les tarifs

Dahslane est dispo gratuitement, mais limité à 50 mots de passe pour un seul appareil, ce qui est un peu juste. L’option premium vous coûtera 40 € par an et vous offrira un stockage illimité de vos données, ainsi qu’un nombre illimité d’appareils (PC, mobile…etc.) ainsi que les fameuses fonctionnalités de surveillance sur le dark web afin d’être alerté en cas de fuite de données.

L’option premium intègre aussi un VPN que je n’ai pas testé, mais qui d’après les retours que j’ai eus de la communauté des Korbenautes, il n’est pas foufou.

Par contre, il ne permet pas de sauver des petits animaux comme ce que fait Sticky Password avec les lamantins.

Migrer vers Dashlane

Il est possible de migrer vers Dashlane à partir d’autres outils comme LastPass, 1Password, KeePass…etc. en passant par le format d’export CSV (non chiffré du coup). Donc pas d’inquiétude. Et bien sûr même chose pour exporter ses données depuis Dashlane et pourquoi pas changer de crémerie à un moment.