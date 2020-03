Enlarge your JPG – Comment augmenter la taille d’une photo sans perte de qualité

Il est parfois frustrant de récupérer une image de qualité moyenne et donc inexploitable, car trop petite.

Heureusement, l’intelligence artificielle de Skynet peut venir à notre secours avec ImgLarger, un service qui n’agrandira pas votre minuscule pénis ou petite poitrine, mais uniquement les photos de ceux-ci (ou de n’importe quoi d’autre d’ailleurs).

Le service est gratuit, mais si vous voulez du plus grand et du plus souvent, il faudra payer. Néanmoins pour un petit agrandissement de temps en temps, ça vaut le coup.

J’ai par exemple récupéré cette vieille photo de moi sur Google Images : 256px de côté, 72 dpi… bof quoi… Surtout que je suis beaucoup plus sexy aujourd’hui qu’à l’époque (2013 / 2014).

Et bien en la donnant à manger à ImgLarger, et en sélectionnant « Face » comme option, j’ai obtenu un résultat vraiment bluffant ! Vive le Deep Learning !

Et voici le résultat en grand (bon, j’imagine un poil recompressé par les moulinettes d’optimisation de mon site donc bon…) :

Enlarge your Korben !

Vous noterez la qualité un peu floue, mais globalement, c’est pas mal. (oui j’ai survendu un peu le truc au niveau du titre de cet article, mais ne m’en veuillez pas, autrement vous n’auriez pas cliqué et vous seriez resté dans l’ignorance, donc je vous ai rendu service. Pensez à me remercier évidemment ^^).

On pourrait presque reconnaitre l’épisode de Jacquie et Michel qu’on peut apercevoir dans l’écran qui se reflète dans les verres de mes lunettes de soleil ! Je sens que cet outil va aider à révéler prochainement les secrets et les détails intimes des grand(e)s de ce monde.

Bref, super service ! Une application macOS / Windows est également disponible ici pour ceux qui veulent.

Notez aussi que la même société propose également outil nommé AI BG Eraser capable de détourer les photos automatiquement, sans rien lui indiquer.

Regardez-moi cette perfection. Et contrairement à ce qu’indique le nom de cet outil, ça n’a pas « érasé » le « BG » de la photo a.k.a. moi ! Ouf !

L’app est également proposé pour macOS et Windows.

Allez, amusez-vous bien ! Et arrêtez de vous prendre pour Horatio Caine dans les experts à agrandir la moindre plaque d’immatriculation prise en photo à plus de 5 km…

ps: Un autre outil d’agrandissement est également dispo ici.