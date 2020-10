Fastmac – Profitez d’un shell Linux ou macOS en un clic

Si vous êtes développeur ou bidouilleur professionnel et que vous avez besoin de tester un outil ou de compiler votre code sur un Linux ou un macOS, pas besoin d’installer une nouvelle machine virtuelle pour l’occasion. Vous pouvez le faire directement avec Github.

Comment ? Grâce au projet FastMac imaginé par Jeremy Howard qui utilise les Github Actions pour vous donner accès gratuitement à un Shell Linux ou un Shell macOS pour faire vos trucs.

Alors, comment faire ? Et bien étape 1, vous devez cloner le projet FastMac sur votre propre compte Github, dans un dépôt privé ou public à vous.

Une fois que c’est fait, rendez-vous sur le projet cloné, et cliquez sur le menu « Actions » en haut. Choisissez ensuite le workflow mac ou le workflow Linux en fonction de la VM que vous voulez, puis cliquez sur le bouton « Run Workflow« .

Cela aura pour effet de générer une nouvelle machine virtuelle. Cliquez alors sur les 3 petits points à droite du workflow puis sur « view workflow file ».

Ensuite, en allant dans le menu « Build » puis dans le détail de « Setup tmate session« , vous verrez alors une URL et une commande SSH qui vous permettra d’accéder au Shell, soit directement via un terminal (en ssh), soit via le navigateur.

Et voilà le résultat !!

Amusez-vous bien !

