Transformer une photo en cartoon

Il existe de nombreuses applications mobiles permettant de cartoonifier une photo ou de caricaturer quelqu’un. Mais si vous avez la flemme d’installer ça sur votre smartphone, et bien sachez que ça existe aussi en site web classique?

C’est ce que propose SocialBook au travers de sa page cartoonize qui permet grâce à une photo que vous uploader, de récupérer une image stylisée Disney, Miyazaki, Simpsons, 3D…etc.

Alors niveau ressemblance, je pense que ça dépend des personnes. Par exemple, en ce qui me concerne, j’ai l’impression que je suis assez loin physiquement des résultats.

Mais c’est fun quand même. Le site est gratuit toutefois il faudra vous inscrire si vous en voulez plus. Sachez qu’il est même possible de cartoonifier un corps entier et si vous souhaitez voir à quoi ressembleriez si vous étiez du sexe opposé, c’est également possible.

Je me trouve pas mal 🙂

À tester ici