Korben.info a 15 ans ! #HappyBirthday à nous !

Les amis, je manque à tous mes devoirs !!

Mardi, je l’avais noté dans mon petit cerveau : il faut ABSOLUMENT que je fasse un article sur les 15 ans du site.

Puis un coup de fil en entrainant un autre, ça m’est sorti totalement de la tête. Et c’est hier soir dans le train que je me suis rappelé que j’avais zappé mon propre anniversaire 😉

Mais après tout ce n’est pas bien important puisque finalement, je ne connais pas la date « exacte » de la création de Korben.info, anciennement en .tk. Tout ce que je sais c’est que c’est entre la fin 2003 et début 2004.

Pour la petite histoire, depuis 1997 j’ai toujours eu un site web sur lequel écrire. Alors finalement, que ça fasse 15 ans de Korben.info ou 22 ans que j’abreuve le web de mes écrits, cela ne fait pas de grande différence.

Ce qui fait la différence par contre, c’est vous ! Car oui, 15 années plus tard vous êtes toujours là. Oui, il y a des petits nouveaux, d’autres qui se sont lassés et d’autres qui me lisent régulièrement depuis 10 ans si ce n’est plus. Bravo !!! Et surtout merci…

D’abord merci pour votre gentillesse, car c’est toujours un plaisir de vous croiser sur les événements, dans les entreprises que je visite ou tout simplement dans la rue en France, mais aussi ailleurs. D’une manière générale, vous êtes tous sympathiques et bienveillants. Et heureusement pour moi.

Oui bien sûr j’ai croisé quelques personnes un peu cheloues, voire animées de mauvaises intentions, mais en 15 ans, ça ne se compte même pas sur les doigts d’une main. Autant dire que j’ai vraiment de la chance d’avoir comme soutien des gens comme vous.

Merci aussi pour vos visites quotidiennes sur le site et vos réactions dans les commentaires ou sur les médias sociaux. Cela m’apporte bien sûr le plaisir d’être lu et quelque part la joie de vous faire plaisir. Avec une astuce qui rend service, avec une petite blague qui tape dans le mille ou avec de quoi bidouiller pour tuer le temps au boulot ou ailleurs.

Surtout, cela m’a apporté la liberté. Cette liberté que je chéris par dessus tout.

La liberté professionnelle et financière d’abord car je suis mon propre boss, la liberté d’entreprendre, car j’ai pu monter quelques boites cools, la liberté au niveau de mon temps ce qui me permet de pratiquer tout un tas d’activités extrascolaires, de bouquiner, de voyager et de vivre pleins d’expériences extraordinaires. Et bien sûr du gros level up sur mes capacités personnelles au fil des ans.

Et tout cela je le dois à 2 choses :

D’abord à moi-même parce que oui j’ai bossé comme un chien pour monter et faire tenir sur la durée tout ça. Malgré les difficultés techniques, financières, la fatigue, les boulots à côté, et les enfoirés toxiques.

Et je le dois aussi à vous, car comme je le disais, vous êtes la raison principale pour laquelle je me lève le matin. Votre positivité (oui, j’ignore volontairement les râleurs ^^), ce que vous partagez avec moi, que ce soit une news, un service, un café, un merci, un free hug, un point de vue bienveillant, un sourire, un massage aux huiles … Tout cela me rend heureux et me fait grandir.

Je vous avoue que ces 15 premières années de blogging sont passées super vite. Je ne me suis d’ailleurs jamais vraiment considéré comme un blogueur puisque j’avais déjà un « blog » (des pages HTML basiques avec de la pagination sur lesquelles j’écrivais des trucs) avant que le concept même de CMS n’existe. Mais les gens aiment bien les cases, donc j’ai accepté cette étiquette de blogueur qu’on me prête. Tout comme ces étiquettes de « journaliste » ou « d’influenceur » que l’ont m’attribue parfois, ce qui me met toujours un peu mal à l’aise.

J’ai toujours eu un fort besoin d’écrire des choses, de m’exprimer librement et surtout de les partager et finalement Internet est arrivé au bon moment dans ma vie. Sans cela, je pense que j’aurai édité mon propre journal ou je serai devenu animateur radio… je ne sais pas.

Mais l’idée d’origine a toujours été celle-ci : partager les connaissances et les expériences. Je pense que garder uniquement pour soi des compétences techniques ou des connaissances et ne pas faire l’effort de les partager, c’est du gâchis et de l’égoïsme. Il n’y a rien de mieux pour renforcer une connaissance ou en acquérir de nouvelles, que de partager ce que l’ont sait avec d’autres personnes. Je vous encourage d’ailleurs tous à le faire. Réfléchissez à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne et partager le avec bienveillance. Faites une conf, un site, des vidéos, des dessins, des ebooks, un podcast ou ce que vous voulez, mais partagez-le.

« Sharing is caring » comme disent les anglophones. Voilà l’esprit originel du blog qui perdure encore aujourd’hui et ma vision idéalisée d’Internet.

15 ans, c’est long et en même temps ça passe très vite. Bientôt 14 000 articles sur lesquels je vous invite à vous repencher au travers du moteur de recherche ou de la fonctionnalité RANDOM.

Et j’ai encore des tas d’idées et cette année, j’ai décidé de me dégager un peu plus de temps pour produire encore plus de contenus sous toutes ses formes et vous faire découvrir encore plus de trucs cools. Oui, j’ai de grandes ambitions :-).

Bref, bon anniversaire à mon site d’amour ! Et bon anniversaire à vous mes lecteurs d’amour.

De mon côté, je continue l’aventure !

Et si vous voulez suivre les coulisses du blog, il y a toujours Twitter et Instagram !

A très bientôt !