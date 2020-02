Les liens de la semaine – LDS #3 : Antivirus Microsoft, Dropshipping …

3e épisode de ma veille hebdomadaire de ce qui a fait mon Internet ces 7 derniers jours. Tous les épisodes seront regroupés au fur et à mesure dans une playlist YouTube dédiée.

Est-ce que j’ai fait moins long que les 2 premières fois ? Non. Un jour il faudra que je me mette en tête que 45 min c’est plus ou moins le bon format vu tout ce que je vois passer comme information chaque jour. Et puis c’est tellement fun de vous partager ces liens et de vous lire dans le chat. Je vous like les gens.

Quasi 30 actus cette semaine et ça brasse assez large puisque je vous parle hack de bios, caméra de surveillance, Coronavirus/Covid-19, 30 ans de Photoshop, cours de Python, TorrentFreak, Office pour mobile, Nintendo 64 … tellement de trucs différents que même HADOPI va en trembler !

La semaine prochaine je serai en vacances donc il n’y aura pas d’épisode, mais ça m’en fera beaucoup plus pour la suivante ! Car vous le savez aussi bien que moi, Internet ne dort jamais.

