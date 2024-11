Nintendo poursuit 200 000 utilisateurs de Reddit - Les pirates de Switch en ligne de mire

Si vous aimez la piraterie les amis, sortez les parapluies car Nintendo fait pleuvoir les assignations en justice ! La firme japonaise, pas franchement connue pour sa tolérance envers le piratage, vient de dégainer une nouvelle salve juridique qui risque de faire trembler pas mal de monde dans la communauté Switch.

Et cette fois, ce n’est pas n’importe qui qui se retrouve dans le viseur des avocats à la grosse moustache Mario : Reddit lui-même et ses 200 000 membres du sulfureux subreddit r/SwitchPirates !

Tout commence avec James Williams, alias Archbox, un modérateur du fameux subreddit basé à Phoenix, qui s’est fait épingler pour avoir créé et géré des “Pirate Shops”, des boutiques en ligne proposant illégalement des jeux Switch piratés.

Mais voilà, notre ami James a eu la brillante idée de jouer à cache-cache avec la justice, ignorant les assignations et refusant même de se présenter au tribunal. Un comportement qui lui a valu un jugement par défaut en novembre 2024, mais qui a surtout donné une idée aux juristes de Nintendo : pourquoi se contenter d’un seul pirate quand on peut ratisser large ?

C’est ainsi que Nintendo, du haut de ses 8,4 milliards de dollars de ventes prévues pour 2024, vient de déposer une demande d’assignation massive pour obtenir les données personnelles de l’ensemble des utilisateurs impliqués. La firme réclame l’accès aux informations détenues par :

Reddit et ses 200 000 membres de SwitchPirates

et ses 200 000 membres de SwitchPirates Discord et ses serveurs dédiés au piratage

et ses serveurs dédiés au piratage GitHub pour traquer les outils de hack

pour traquer les outils de hack Google pour fouiller dans Gmail et Drive

pour fouiller dans Gmail et Drive Et des hébergeurs comme Cloudflare, GoDaddy, Namecheap et Tucows

L’entreprise nipponne (mais mauvaise) ne fait pas dans la dentelle niveau requêtes, demandant l’identité complète des utilisateurs, les historiques de paiements, les statistiques de trafic, les logs de connexion ainsi que les messages privés. La plainte officielle est ici.

On peut comprendre la détermination de Nintendo car avec leur Switch, ses 146 millions d’unités vendues et ses 77 milliards de dollars de revenus générés, ça représente un sacré pactole qu’ils entendent bien protéger. Elle talonne même la Nintendo DS (154 millions) pour devenir la deuxième console la plus vendue de l’histoire.

Mais cette approche façon rouleau compresseur pose de sérieuses questions sur la protection de la vie privée. Est-ce raisonnable qu’une entreprise pesant 67 milliards de dollars en bourse puisse potentiellement accéder aux données personnelles de centaines de milliers d’utilisateurs juste parce qu’ils fréquentent un forum ?

Car depuis le dépôt de la plainte en juin 2024, plusieurs “Pirate Shops” comme Libera Shop ont déjà fermé leurs portes et les enquêteurs soupçonnent même une destruction massive de preuves via la suppression de messages et emails compromettants.

Bref, cette histoire me rappelle l’époque des procès contre le P2P et Napster. À l’époque, l’industrie pensait déjà pouvoir endiguer le piratage à coups d’assignations en justice et on a vu le résultat : le partage de fichiers n’a pas disparu, il s’est juste adapté.

Alors en attendant de voir comment tout cela va se terminer, un conseil : faites le ménage dans vos historiques si vous traînez sur des forums douteux. On ne sait jamais sur qui les avocats de Nintendo vont tomber la prochaine fois !

Source