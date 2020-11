Private.sh – Le moteur qui chiffre vos recherches en ligne

81 cm Ergo™ | Moniteur LED IPS 16/9ème | Résolution UHD 4K 3840×2160



La fléxibilité renforcée du support Ergo offre des possibilités de réglage ergonomique et étendu : extension, rétraction, pivot, ajustement en hauteur, inclinaison. Trouvez la position idéal pour une expérience utilisateur confortable et durable.

Pour les developpeurs ou photographes sachez que l’écran peut pivoter et ainsi passer d’un affichage paysage classique à un affichage vertical, ce qui est vraiment top pour tout ce qui est web ou conception web. En effet, les pages web s’étendent en longueur et pas en largeur, donc faire pivoter l’écran permet d’avoir d’un seul coup d’œil beaucoup plus d’informations affichées à l’écran.