Repology – Le hub qui centralise tous les paquets de toutes les distributions Linux

Dans ton chat

[Maria]: J'ai enfin réussi! TRumu: Ah quoi faire ? [Maria]: Ouvrir le pot de confiture ^^' TRumu: Sinon tu aurais pu demander à un homme fort de te rendre visite, en l'occurance moi, alias ton copain, à qui tu aurais donc dû obligatoirement penser! tu vois tu m'aurais demandé jte l'aurai ouvert direct et pour me remercier tu m'aurais sauté dessus et on aurait fait sauvagement l'amour. Tu vois ce que tu as loupé? [Maria]: Désolé mon coeur mais sachant que la dernière foi t'as pas réussi à déchirer l'emballage de la capote et que c'est moi qui ai du le faire, te demander ensuite de m'ouvrir le pot de confiture me paraît quelque peu paradoxal =,) TRumu: ..logique imparable =/

#11265