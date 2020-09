Slate – Le Flickr IPFS

J’aime beaucoup IPFS, à tel point que j’en avais fait un article élogieux en 2016 et depuis, ce système de fichier interplanétaire n’a eu de cesse d’évoluer.

Il existe maintenant de très nombreux services autour d’IPFS, dont ce projet open source baptisé Slate. Imaginé par les gens derrière la blockchain Filecoin, Slate permet de stocker, partager et organiser vos fichiers directement sur le réseau IPFS avec tous les avantages que cela comporte, à savoir une décentralisation totale et donc une absence de censure possible. Filecoin est très connu des adorateurs de cryptomonnaie et de blockchain et dans le même genre, vous avez également le projet SIA qui permet aussi de faire du stockage à l’aide d’une blockchain.

Slate dont vous trouverez le code source ici pour l’héberger chez vous utilise la blockchain Filecoin, mais également le service Textile permettant le déploiement d’applications basées sur IPFS.

Ainsi, en créant des « albums » pour vos photos, mais également d’autres types de fichiers (doc, csv, pdf…etc.), ils seront déposés ad vitam aeternam sur IPFS et ainsi accessibles par tous via un simple ID unique. Attention, il n’y a pas moyen de supprimer le fichier, mais si personne n’épingle (pin – n’indexe) le fichier, celui-ci tombera dans les limbes du réseau et ne sera plus distribué.

Vos fichiers seront ensuite accessibles via le site de Slate ou directement via leur CID (Content ID) à l’aide de passerelles que vous pouvez trouver ici.

L’outil Slate au-delà de ses fonctionnalités de stockage sur IPFS offre également la possibilité d’ajouter des contacts à suivre et de partager des fichiers ou des albums avec eux. Pratique si vous avez l’habitude de partager des documents ou des photos avec vos amis ou vos clients.

Top non ?