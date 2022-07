Une bibliothèque de scripts pour automatiser votre iPhone

Si vous utilisez un iPhone ou un iPad, peut-être êtes-vous tombé amoureux ou amoureuse de l’application « Raccourcis » qui permet d’automatiser des tas de trucs sur le smartphone ou la tablette.

En effet, il est possible de totalement automatiser les tâches répétitives sur les appareils Apple, et c’est vraiment cool. Seulement, on n’a pas toujours d’idées de trucs qu’on pourrait automatiser.

Apple propose déjà une petite bibliothèque de raccourcis à importer, mais grâce au site RoutineHub, vous irez encore plus loin. Ce site communautaire référence par catégorie, des centaines d’automatisations possibles :

Organiser la liste des courses (bon, moi j’utilise JOW pour ça), analyser votre sommeil, lire des articles de blog à voix haute, télécharger de la musique à partir de YouTube, prévenir quelqu’un par SMS quand la police vous arrête, créer des mosaïques photos automatiquement, récupérer des vidéos TikTok sans le watermark et j’en passe…

Bref, de quoi vraiment pousser au max l’application Raccourcis et finalement gagner du temps dans votre vie de tous les jours.

Routine Hub est dispo ici.