Une astuce pour niquer les requins de Youtube

Je ne vous apprends rien si je vous dis que le web est chronophage et qu’il est facile d’y perdre des heures pour réaliser quelque chose qui à la base pouvait se faire très vite.

Pour gagner en productivité beaucoup vont se focaliser sur les applications ou sites web qui permettent de gagner un peu de temps, sur les bonnes habitudes à prendre (évitez le multitasking ça ne fonctionne pas) … mais l’on peut aussi se pencher sur un autre paramètre : le matériel que nous utilisons. Parce que oui le mode aspiration (perte de temps) d’Internet est tellement puissant qu’il faut bien toutes les armes à notre disposition pour lui résister et rester productif. Vilainternet Ville Internet Vil Internet !

C’est là qu’intervient toute l’expérience de Logitech qui vient de mettre à jour ses claviers et souris qui permettent d’avoir une productivité améliorée en faisant disparaitre certaines des frustrations et pertes de temps des dispositifs classiques. Je vous explique ça tout de suite.

Le clavier MX Keys de Logitech

easy 😉

Si vous connaissez déjà le clavier Craft, sorti il y a 2 ans, vous remarquerez une grosse similitude entre les deux à l’exception de ce qui faisait la particularité visuelle du précédent … sa molette. Mais bien que cette dernière ait disparu, le MX Keys dispose de nombreux atouts si vous avez un travail qui demande beaucoup de saisie. Perso pour avoir utilisé le Craft quelque temps j’ai vite trouvé que la molette faisait plus souvent office de gadget qu’autre chose donc je ne considère pas son retrait comme un point déterminant.

Pour le reste ce nouveau clavier conserve tout ce qui faisait déjà la force du précédent à savoir une frappe axée productivité : précise, fluide, durable et silencieuse. La réactivité des touches et vraiment optimale et leur forme permet au doigt de ne pas glisser tout en répondant de la même manière que vous tapiez au centre ou sur un bord. De plus une plaque métallique permet de solidifier et bien stabiliser ce clavier sans fil sur votre bureau.

Si le confort de frappe est super important, Logitech a aussi apporté un soin tout particulier au rétroéclairage. Ce dernier s’active via des capteurs de proximité (pas de mains, pas d’éclairage) et son intensité s’adapte aux conditions de luminosité extérieure. C’est toujours ça de gagné en termes d’énergie, d’ailleurs niveau autonomie il vise pas moins de 10 jours en charge complète et jusqu’à 5 mois si vous désactivez le rétroéclairage (un câble de charge USB-C est fourni pour une recharge rapide).

Grâce au système Easy-Switch et à sa portée de 10m, vous pouvez utiliser le même clavier sur 3 ordinateurs ou périphériques (Mac/Windows/Linux, tablette, smartphone …). Une simple pression sur un bouton et vous passez de l’un à l’autre.

moultipass…moulti OS

La souris Logitech MX Master 3

Dernière venue de la série MX Master chez Logitech cette souris vise la performance avant tout. La grosse nouveauté c’est sa roulette à défilement électromagnétique (MagSpeed) qui permet d’être à la fois rapide (capable de faire défiler 1000 lignes de codes en 1 sec) tout en étant précis au pixel près sur toutes les surfaces dont le verre (capteur de 200 PPP à 4000 PPP selon vos réglages). Comme si Usain Bolt pouvait se figer sur place en plein milieu d’un 100m courru sur une patinoire. La classe.

je mange du scroll au petit déj moi

Elle dispose même d’options prédéfinies en fonction de l’application que vous utilisez : que ce soit Photoshop, PowerPoint, Final Cut Pro, Word ou encore Google Chrome ou Microsoft Edge.

Vous avez un pouce ? Ça tombe bien vous allez pouvoir vous en servir ! Non seulement le classique bouton des commandes gestuelles est situé sous ce dernier, mais en plus vous avez une seconde molette à portée de doigt. Cette dernière permet le défilement horizontal d’une page ou d’un fichier, de passer d’un onglet à un autre dans votre navigateur, de faire défiler la timeline dans Final Cut Pro … bref un gain de temps parfois non négligeable.

Comme pour le clavier MX Keys vous pouvez utiliser la MX Master 3 sur plusieurs ordinateurs, même s’ils ont des OS différents. Du coup vous pouvez très simplement copier un fichier depuis votre PC Windows et le déposer sur un portable Mac, un simple glissé-déposé suffit. Encore du gain de temps.

La recharge se fait via câble USB-C et l’autonomie complète affichée est de 70 jours. Et si vous n’êtes pas prévoyant et que votre souris tombe en rade alors que vous en avez vraiment besoin, une charge de 60 secondes suffira à lui redonner vie pour 3 heures.

Avec ces outils vous avez de nouvelles armes pour rester concentré sur votre travail en limitant les interruptions, mais si vous me lisez régulièrement vous savez que j’essaye aussi de mettre en avant un certain respect de sa santé et de sa vie personnelle. Et ce n’est pas toujours sain de rester trop longtemps focalisé sur la même chose, il faut savoir trouver le juste équilibre entre productivité et bien être.

N’hésitez donc pas à :

Bref quand vous bossez, bossez vraiment de manière efficace et sans interruption. Vous accomplirez beaucoup plus en moins de temps et cela vous déculpabilisera de prendre une pause ici et là (qui vous sera en plus bénéfique point de vue physique et moral). Et si vous succombez encore à la procrastination après tout ça, les raisons sont à chercher ailleurs…