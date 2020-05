Bleachbit – Nettoyez votre ordinateur de manière sécurisée

BleachBit est un petit utilitaire qui existe à la fois pour Windows et pour Linux et qui permet de faire le grand ménage de printemps sur votre ordinateur.

L’outil permet de supprimer de manière définitive et empêchant toute récupération ultérieure, n’importe quel fichier de votre choix mais il est aussi capable de supprimer pas mal de fichiers temporaires (sensible ou non) avec la même méthode, et cela de manière automatique. Vous gagnez ainsi en place sur le disque dur et en sécurité de vos données confidentielles.

Bleachbit peut être intégré dans vos script (ligne de commande) et est capable de nettoyer l’historique et les fichiers temporaires de pas mal de softs (linux et windows confondus) comme :

Adobe Reader

aMSN

aMule

APT

Bash

Chromium

Exaile

Filezilla

Firefox

Flash

gedit

GIMP

GNOME

Google Chrome

Google Earth

Google Toolbar

Java

KDE

Konqueror

LibreOffice

Midnight Commander

Miro

MySQL

Nautilus

Notify OSD

OpenOffice.org

Opera

Paint

Pidgin

PlayOnLinux

RealPlayer

Rhythmbox

rpmbuild

Safari

Seamonkey

Skype

sqlite3

Thunderbird

Transmission

Vuze / Azureus

Winamp

Windows Defender

Windows Explorer

Windows Media Player

WINE

WinRAR

WordPad

X11

Xine

yum

…etc

Update : mi-avril 2020 une grosse mise à jour du logiciel a été réalisée. L’application tourne dorénavant sur Python 3 (la version 2 du langage étant de moins en moins supportée par les distributions Linux), ajoute des paquets pour Fedora et openSUSE, permet de choisir un thème clair ou sombre (sous Windows 10), améliore la fluidité de l’interface et résout quelques bugs ici et là.

Au niveau des logiciels à nettoyer on note l’ajout de Discord, la résolution d’un bug sur VLC et un support plus pointu pour certains navigateurs (Google Chrome, Opera et Firefox).

Pour le télécharger, pour Ubuntu, c’est par ici apt://bleachbit et pour le reste, c’est par là…

[Source]

Article mis à jour le 26 mars 2020. Publication d’origine le 10 juin 2010.