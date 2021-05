Quel outil pour effectuer un transfert de fichier P2P (WebRTC) ?

Des services de partage de fichier en ligne, il en existe de tonnes. WeTransfer, ZendTo, Swisstransfer, Tresorit Send, Onion Share et j’en passe… Mais connaissez-vous DirectShare ?

Développé par des Français, lecteurs de Korben.info, ce service est une solution de partage de fichiers qui est totalement décentralisée puisque reposant sur la technologie WebRTC. De plus le service est gratuit, et sans limite de taille ! Normal puisque rien n’est stocké sur leur serveur.

En effet, DirectShare c’est du P2P, donc d’un côté l’expéditeur ouvre le site et balance son fichier qui se met alors en attente. Puis le destinataire ouvre l’URL qui lui a été communiquée par l’expéditeur. Le téléchargement peut alors débuté.

Cela fonctionne au travers d’Internet, mais également sur un réseau local, ce qui est pratique pour transférer des fichiers entre des machines aux OS hétérogènes. Avec DirectShare, vous pouvez envoyer plusieurs fichiers à la fois et protéger le transfert avec un code d’accès.

Côté techno, le service gère les IPv6 en local et en ce qui concerne la vitesse, et bien DirectShare est très performant puisqu’il utilise le gestionnaire de téléchargement natif du navigateur et dispose d’un algorithme super optimisé.

À découvrir ici.

Dans le même esprit, il y a aussi ShareDrop. J’ai listé un tas d’outils de transfert P2P également ici.