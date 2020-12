Un problème de connexion internet wifi sous Mac ?

J’ai eu plusieurs questions qui allait dans ce sens dernièrement et même si ça me semble évident pour moi, il est clair que pas mal de monde a besoin d’un coup de main là-dessus, donc je vais vous faire un petit article spécial débutant dans lequel je vous explique comment gérer les priorités et l’existence de vos réseaux Wifi / Ethernet sous macOS.

J’ai une connexion filaire (Ethernet) mais mon ordinateur continue de passer uniquement par le wifi

Une connexion filaire Ethernet est en général plus rapide qu’une connexion Wifi. Et il est fréquent qu’on possède les 2 moyens de connexions sur son Mac, seulement, si ce n’est pas dans le bon ordre, c’est le Wifi qui sera prioritaire. Cela signifique que vous aurez beau brancher votre câble Ethernet, vous continuerez à utilisez la borne Wifi. Pas cool.

Alors, comment faire pour donner la priorité à la connexion Ethernet et basculer sur le wifi automatiquement quand le câble Ethernet n’est pas branché ? Et bien, il suffit d’aller dans les paramètres réseau de votre Mac.

À gauche, vous verrez l’ensemble de vos connexions réseau. Cliquez sur la petite roue dentée en bas, puis sur « Définir l’ordre des services ».

Cela vous ouvrir alors une fenêtre dans laquelle vous pourrez déplacer à la souris (cliquez dessus et laissez le bouton de la souris appuyé) chacune de vos connexions. Mettez alors Ethernet ou toute autre connexion de votre choix en tête de liste. Et voilà !

Mon ordinateur se connecte tout seul au mauvais réseau wifi

Parfois, il arrive de se tromper de réseau wifi, et malheureusement, celui-ci s’enregistre dans notre ordinateur. Et ensuite, à chaque fois qu’on revient dans la zone, notre ordinateur essaye de se connecter à ce réseau qui ne nous intéresse pas. Galère, car pendant ce temps là, pas d’accès Internet. Ça arrive souvent avec les hotspots de connexion Orange ou Free. Comme ces hotspots portent le même nom, que vous alliez à gauche ou à droite, paf, votre Mac essayera de s’y connecter.

Pour réparer le souci, c’est simple. Dans les paramètres réseau, cliquez sur le bouton « Avancé » en bas.

Repérez alors le réseau wifi qui vous pose problème, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton « Moins » ( – ) qui se trouve sous la liste. Cela le supprimera et vous serez tranquille.

Après si c’est un réseau que vous voulez conserver, mais auquel vous ne voulez pas vous connecter automatiquement, vous pouvez également décocher la case de la colonne « Connexion automatique » dans la liste.

J’ai plusieurs réseaux Wifi à la maison, et mon ordinateur se connecte toujours sur le mauvais

Si vous avez plusieurs réseaux wifi chez vous ou sur votre lieu de travail, et que vous avez besoin de ces réseaux, mais que vous voulez les classer par ordre de priorité pour justement basculer de l’un à l’autre automatiquement quand le réseau disparaît, pas de souci. Ça se passe au même endroit. Sélectionnez le réseau que vous voulez rendre prioritaire, et laissez le bouton de la souris appuyé pour le remonter dans la liste.

Je suis connecté au réseau Wifi et je n’ai pas accès à Internet

Un grand classique ! Souvent, il arrive que les serveurs DNS (utilisés pour la résolution des noms de domaine) remontés la borne wifi via DHCP déconne un peu. Pour contourner le problème, allez dans les paramètres réseau, cliquez sur le bouton « Avancé » en bas à droite, puis sur l’onglet DNS.

Et ajoutez les adresses IP d’un ou plusieurs fournisseurs DNS tiers comme Quad9, FDN, Cloudflare…etc. listés dans cet autre article. Pensez bien ensuite à rafraichir plusieurs fois la page sur votre navigateur et ça devrait fonctionner.

Voilà, j’espère que ces quelques conseils vous aideront 😉