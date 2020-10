Twitter Blockchain

Si vous fréquentez un peu les bas-fonds de Twitter (alias les « Tendances ») vous savez qu’en ce moment, c’est un peu compliqué. Entre les intégristes, les racistes, les abrutis, les politiques, les bébés Ligue du LOL et autres membres de sectes de clubs de sport, c’est un peu compliqué pour des Bisounours comme moi de surfer avec style sur cette mer tumultueuse.

Heureusement, voici une arme de destruction massive de tocards pour tous ceux qui veulent rester zen intérieurement. Je vous avais déjà parlé de Bodyguard qui permet d’éliminer les abrutis sur YouTube, Twitter, Instagram ou encore Twitch ou encore de BlockTogether qui permettait de mutualiser ses listes de trous d’cul, ce qui d’ailleurs avait déclenché un petit mouvement de révolte de la part des petites personnes que j’ai bloqué. Le service BlockTogether est maintenant fermé malheureusement.

Et bien là, avec l’extension Chrome Twitter Block Chain, vous allez pouvoir bloquer de manière préventive des sphères entières de personnes peu recommandables. En gros le principe est simple : Si un gros boulet vous retweet ou vous met en avant pour vous donner en pâture à sa communautaire de sous-gros-boulets qui le vénèrent, vous pouvez grâce à cette extension pratiquer un blocage de masse préventif des comptes Twitter de gens qui suivent ce gros boulet. Ou des gens que ce gros boulet suit. À vous de voir. J’essaye d’être le plus clair possible, mais le mieux c’est encore de l’essayer.

Ainsi, vous bloquerez des bulles entières de gens peu fréquentables, en faisant évidemment des victimes collatérales de gens sympas qui suivent des gens pas sympas, mais bon que voulez-vous, c’est la vie et votre santé mentale n’a pas de prix. Je recommande d’ailleurs à Majin-Macron de l’installer pour tranquilliser un peu ses mentions Twitter.

À découvrir ici pour Chrome.